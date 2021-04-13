وجاء في توضيح بشأن القائمة من حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم: "ماركينيوس سيعود إلى التمارين بعد 12 يوماً بحسب تطوّر الإصابة".

وسيغيب "ماركي عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعد تسجيله هدفاً خلال الفوز اللافت ذهاباً خارج أرضه 3-2، قبل خروجه مصاباً".

وخلال هذه الفترة، سيغيب البرازيلي عن مواجهة سانت إتيان في الدوري إلى ربع نهائي كأس فرنسا ضد أنجيه.

ويُعد ماركينيوس من الأركان الرئيسة في تشكيلة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الباحث عن تحقيق ثلاثية لافتة هذا الموسم.

وبحال تأهل سان جيرمان إلى نصف النهائي، قد يعود ماركينيوس للمشاركة ذهاباً في نهاية نيسان/أبريل الجاري.

ويتأثر سان جرمان أيضا بإصابة لاعبه الأرجنتيني إيكاردي والظهيرين لايفين كورزاوا والإسباني خوان برنات، فيما ضمت القائمة الإيطالي ماركو فيراتي.

