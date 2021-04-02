وذكر سان جيرمان في بيان أنّه بعد سلسلة الاختبارات الدورية التي أجراها: "تأكدت إيجابية (فحص) ماركو فيراتي، سيحترم بالتالي العزل وتطبيق البروتوكول الصحي المناسب".



ويأتي الإعلان عن إصابة فيراتي بـ"كوفيد-19" قبل يوم من المباراة المصيرية لسان جيرمان في الدوري ضد ضيفه ليل الذي يتشارك الصدارة مع حامل اللقب بعد 30 مرحلة، وقبل اللقاء المرتقب الأربعاء في ميونيخ ضد بايرن في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في إعادة لنهائي الموسم الماضي الذي خسره النادي الباريسي صفر-1.



لكن مشاركة ابن الـ28 عاماً في هاتين المباراتين الهامتين لم تكن محسومة حتى قبل اصابته بفيروس كورونا، وذلك بسبب كدمة في فخذه الأيسر.

وسيدخل الدولي الإيطالي في حجر صحي لمدة سبعة أيام وإذا جاءت بعدها نتيجته سلبية، سيكون متوفراً لمباراة الإياب المقررة في 13 الحالي في باريس.



وهي المرة الثانية التي يصاب فيها فيراتي بالفيروس خلال العام الحالي، إذ اضطر إلى الغياب عن الفريق لمباراتين في الدوري في نهاية كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير.



ويشكل غيابه ضربة قاسية لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يفتقد الأربعاء لاعب الوسط الآخر مواطنه لياندرو باريديس بسبب الإيقاف، كما أنّ الشك يحوم حول مشاركة لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا بسبب كدمة في ربلة ساقه اليسرى.



ويعتبر فيراتي من أهم العناصر في النادي الباريسي منذ وصول بوكيتينو خلفاً للألماني توماس توخيل، وأهميته في الوسط توازي أهمية البرازيليين نيمار في الهجوم وماركينيوس في الدفاع.