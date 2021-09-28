ودون على هدف باريس سان جيرمان الأول السنغالي إدريسا غيي 8، وأضاف النجم الأسطوري ليونيل ميسي الثاني 74.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، متساوياً مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني 2-1 الثلاثاء أيضاً، فيما يحتل سيتي المركز الثالث بثلاث نقاط.

ويقبع لايبزيغ في قاع الترتيب من دون نقاط.

تفاصيل من المباراة:

- نهاية اللقاء بفوز غالٍ لسان جيرمان على فريق عتيد وقوي ومنظم.

- 90+ 1 رياض محرز من حرة مباشرة كان قريباً من تقليص الفارق، مرة جديدة دوناروما يصر على شباك نظيفة في المباراة.

الهدف السابع لليونيل ميسي في سبع مباريات أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

- د 74 النجم الأسطوري ميسي يسجل أول هدف له مع باريس سان جيرمان حين أضاف الثاني بعد تبادل رائع للكرة مع مبابي.

- د 70 دي بروين يسدد كرة قريبة وقوية تمر بجانب القائم الأيمن لدوناروما.

- د 65 هجمة مرتدة مثالية لسان جيرمان، لكن الإنهاء لم يكن ناجحاً من قِبل نيمار بعد أن واجه مواطنه وزميله في الممنتخب إيدرسون، فكانت وجهة كرته الشباك من الخارج.

- د 60 سيتي يزيد من ضغطه، لكنه يبدو بحاجة لمهاجم صريح ولإجراء بعض التبديلات لتحسين الفعاليةز

- د 54 دي بروين يهدد بتسديدة قوية بيمناه مستغلاً تمريرة رياض محرز الرائعة، إلا أن دوناروما وبقدمه هذه المرة أمينٌ على مرماه في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا.

- د 50 سيتي يواصل من حيث أنهى الشوط الأول، سعيه لإدراك التعادل.

- انطلاق الحصة الثانية...

الهدف الرابع لإدريسا غيي في آخر ست مباريات خاضها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات.

- 45+ 4 نهاية الشوط الأول بتقدم لأصحاب الديار، مباراة قوية وممتعة وشوط ثانٍ يعد بالكثير.

- د 43 مرة أخرى دوناروما يتألق بالتصدي لرأسية روبين دياش.

- د 38 هيريرا كاد أن يضيف الثاني لسان جيرمان، بعد تمريرة ساحرة من مبابي، لكن حارس سيتي إيدرسون قال لا.

- د32 البرتغالي جواو كانسيلو يسدد كرة قوية يقف لها دوناروما في المرصاد.



- د 26 فرصة مزدوجة على طريقة أمور لا تصدق، العارضة تقف إلى جانب دوناروما في مرتين؛ الأولى في رأسية رحيم ستيرلينغ والثانية لبرناردو سيلفا...

- د 20 سيتي يحاول استعادة زمام المبادرة سريعاً ويبدأ بتحضير الهجمات، لكن محاولاته ينقصها الخطورة واللعب المباشرة على المرمى.

- الهدف أعطى الكثير من الثقة لعناصر الفريق الباريسي، فتقدموا طلباً للمزيد.

- 08 السنغالي إدريسا غيي يستغل الهجمة الأولى لسان جيرمان، ويسجل الهدف الأول لفريقه الفرنسي، والفضل الأكبر بالهدف يعود للنجم مبابي.

- 05 بداية هادئة، ومنظمة من قبل الضيف مانشستر سيتي، بدوره باريس سان جيرمان يحاول إيجاد المساحات.

- 01 الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو يطلق صافرة المعركة الكروية الهامة.

ميسي سيكون جاهزاً للموقعة المرتقبة أمام الـ"سيتيزنس" بحسب ما كشف النادي الفرنسي اليوم الثلاثاء، وسيواجه مدربه السابق في برشلونة، بيب غوارديولا الذي يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية على غرار تأهله على حساب باريس إلى نهائي المسابقة في الموسم الماضي بفضل فوزه ذهاباً في باريس (2-1) وإياباً (2-صفر).