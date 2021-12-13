وأنتجت قرعة دور الستة عشر (ثمن النهائي) في دوري أبطال أوروبا التي سُحبت مرة أخرى في مدينة نيون السويسرية عن العديد من المباريات القوية، ولكن الأكثر إثارة ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني فيما سيلتقي تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب مع ليل الفرنسي، كما يشهد هذا الدور مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي .

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرّر أن تعاد قرعة ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا التي سحبت في الثانية ظهراً اليوم الإثنين وأفرزت عن لقاء مرتقب بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وذلك بسبب خطأ تقني.

وسبق وأن التقى باريس سان جيرمان وريال مدريد في دور الستة عشر موسم 2017-2018 ووقتها تأهل الفريق الإسباني إلى ربع النهائي.

وتعد هذه المواجهة خاصة جداً نظراً لعودة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق إلى سانتياغو برنابيو كمنافس، إضافة لعودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملعب الذي تألق فيه كثيراً عندما كان لاعباً مع برشلونة.

وتفوّق باريس سان جيرمان على ريال مدريد في دور المجموعات 2019-2020 بفوزه ذهاباً 3-0 فيما انتهت مواجهة العودة بالتعادل 2-2.

قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - التغطية الخاصة

ونضع أمامكم النتائج الكاملة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا علماً أنّ الفريق الوارد أولاً سيخوض مباراة الذهاب على أرضه.

سالزبورغ النمساوي وبايرن ميونيخ الألماني.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ومانشستر سيتي الإنكليزي.

بنفيكا البرتغالي وأياكس الهولندي.

تشيلسي الإنكليزي وليل الفرنسي.

أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

فياريال الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

إنتر الإيطالي وليفربول الإنكليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.

وستلعب مواجهات الذهاب من دور الستة عشر في 15 و16 و22 و23 من شباط/فبراير فيما ستكون مباريات العودة في 8 و9 و15 و16 أذار/مارس 2022.

رسمياً إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قوانين قبل سحب القرعة: قسمت الأندية المتأهلة من دور المجموعات إلى مستويين، الأول لأبطال المجموعات والثاني لمن احتل المركز الثاني، ويضم كل مستوى ثمانية أندية، إذ يمنع أن يلتقي فريقين من ذات البلد في هذا الدور أو حتى أن يلعب بطل ذات المجموعة ووصيفه، أو يلعب فريق من المستوى الأول مع فريق آخر من المستوى الأول.

نصت القوانين الجديدة الخاصة بالقرعة على إلغاء قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض. وستقام المباراة النهائية في الثاني والعشرين من أيار/مايو على أرض ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ.

إعادة القرعة:

وجاء في بيان يويفا الخاص بإعادة القرعة: "مشكلة تقنية أدت إلى الخطأ في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال".

وحين سحب خصم أتلتيكو مدريد لم تكن كرة مانشستر يونايتد ضمن الوعاء الذي يضم خصوم الفريق الإسباني المحتملين.

وكانت مصادرنا قد أكدت أنّ الاتحاد الأوروبي وافق على إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الخطأ في السحب.

وتقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بشكوى للاتحاد الأوروبي.