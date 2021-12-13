وحدث خطأ تقني غريب خلال سحب القرعة حين أسفرت عملية السحب عن مواجهة بين فياريال ومانشستر يونايتد وهو أمر مستحيل قانوناً لوقوعهما في مجموعة واحدة بدور المجموعات، قبل أن تتم إعادة عملية السحب والاعتذار من الحضور.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16. — UEFA (@UEFA) December 13, 2021

وجاء في بيان يويفا: "مشكلة تقنية أدت إلى الخطأ في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال".

وحين سحب خصم أتلتيكو مدريد لم تكن كرة مانشستر يونايتد ضمن الوعاء الذي يضم خصوم الفريق الإسباني المحتملين.

وكانت مصادرنا قد أكدت أنّ الاتحاد الأوروبي وافق على إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الخطأ في السحب، على أن تتم الإعادة اليوم في الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتقدم كل من أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بشكوى للاتحاد الأوروبي.

وسيقام دور الذهاب في 15، 16، 22و23 شباط/فبراير على أن يقام الإياب في 8 و9، 15 و16 آذار/مارس.

وهنا كامل مواجهات ثمن النهائي (قبل قرار الإعادة) على أن يلعب الفريق الأول مباراة الذهاب على أرضه:

بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني.

فياريال الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي.

أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

سالزبورغ النمساوي وليفربول الإنكليزي.

إنتر الإيطالي وأياكس الهولندي.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي.

تشيلسي الإنكليزي وليل الفرنسي.

باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنكليزي.

قوانين قبل سحب القرعة:

قسمت الأندية المتأهلة من دور المجموعات إلى مستويين، الأول لأبطال المجموعات والثاني لمن احتل المركز الثاني، ويضم كل مستوى ثمانية أندية، إذ يمنع أن يلتقي فريقين من ذات البلد في هذا الدور أو حتى أن يلعب بطل ذات المجموعة ووصيفه، أو يلعب فريق من المستوى الأول مع فريق آخر من المستوى الأول.

نصت القوانين الجديدة الخاصة بالقرعة على إلغاء قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض.

وستقام المباراة النهائية في الثاني والعشرين من أيار/مايو على أرض ملعب كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ.