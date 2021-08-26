باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال من قبل beIN SPORTS August 26, 2021 23:38 0:22 دقيقة أكد أسطورة نادي ميلان فرانكو باريزي أنه سعيد بعودة النادي إلى مسابقة دوري الأبطال مبديا ثقته في قدره الروسونيري على تخطي دور المجموعات. مقابلات دوري أبطال أوروبا ميلان فرانكو باريزي -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة باريزي سعيد بعودة ميلان إلى دوري الأبطال 0:35 دقيقة مصادرنا: كريستيانو رونالدو لن يستمر مع يوفنتوس 0:28 دقيقة بوتراغينيو يؤكد صعوبة مجموعة ريال مدريد 0:37 دقيقة جوردي كرويف: "برشلونة جاهز للمنافسة" 0:38 دقيقة رفع عقوبة منع الانتدابات على النادي الإفريقي 0:29 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة السيتي ستكون بطابع خاص" 3:06 دقيقة غيابات بارزة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:50 دقيقة المنتخب السنغالي يخرج البرازيل 0:50 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "المباريات لن تكون سهلة" 0:36 دقيقة جوائز الـ"يويفا" - الإيطالي جورجينيو لاعب العام