سيطرة دورتموند جاءت مبكرة وتحديداً منذ انطلاقة الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهما ماركو رويس في الدقيقة 35 ورافاييل غيريرو في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أضاف الإنكليزي جود بيلينغهام الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.

أحداث المباراة

وكادت شباك دورتموند الفائز باللقب القاري مرة وحيدة عام 1997، تهتز بعد مرور 20 ثانية فقط لكن القائم تصدى لتسديدة قائد كوبنهاغن اليوناني زيكا.

ومني دورتموند بضربة قوية بإصابة مهاجمه الدولي البلجيكي ثورغان هازار في الدقيقة 22 وخروجه من أرضية الملعب.

واستغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليفتتح له قائده المخضرم ماركو رويس التسجيل بكرة بيسراه في أول تسديدة لفريقه على المرمى (35) ليرفع رصيده إلى 22 هدفاً في 57 مباراة خاضها في دوري الأبطال.

ولم يكن كوبنهاغن قد نهض من هذه الكبوة حتى أضاف البرتغالي رافاييل غيريرو الهدف الثاني بعد تبادله الكرة مع الأميركي جيوفاني رينا (42).

واختتم الإنكليزي الشاب بيلينغهام التسجيل لأصحاب الارض قبل نهاية المباراة بسبع دقائق من هجمة مرتدة سريعة.

يذكر أن بيلينغهام كان يخوض مباراته الرقم 17 في دوري الأبطال، معادلاً أكبر عدد من المباريات للاعب إنكليزي لم يتخط العشرين من عمره إلى جانب ثيو والكوت.

وسجل فالك ينسن هدفا لكوبنهاغن لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (89).