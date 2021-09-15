وخاض صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين أول مباراة له أساسياً في صفوف سيتي بعد أن تعافى من إصابة تعرض لها في بطولة يورو 2020 الأخيرة.

وكان سيتي بلغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه وخسر أمام جاره تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

وافتتح المدافع الهولندي ناتان آكي التسجيل لسيتي مستغلاً ركلة ركنية من جاك غريليش ليتابعها برأسه داخل الشباك (16).

وضاعف سيتي تقدمه عندما انتزع دي بروين الكرة عل الجهة اليمنى وتخطى مدافعاً قبل أن يمرر كرة عرضية ماكرة داخل المنطقة حاول الفرنسي نوردي موكييلي تشتيتها لكنه سددها رأسية خطأ داخل مرماه (28).

وظن المهاجم البرتغالي أندري سيلفا بأنه قلص الفارق للايبتسيش لكن هدفه أُلغي بداعي التسلل (36).

ونجح الفريق الألماني في تقليص الفارق فعلاً عندما رفع السويدي إميل فورسبرغ الكرة باتجاه موكييلي الذي سددها رأسية باتجاه الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي سدد رأسية بدوره داخل شباك الحارس البرازيلي إيدرسون (42).

ولكن سيتي سرعان ما أعاد الفارق إلى سابقه بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء انبرى لها الجزائري رياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وتلقت شباك سيتي هدفاً ثانياً بواسطة نكونكو الذي تلقى كرة متقنة من الإسباني داني أولمو فتخطى آكي وسددها داخل الشباك (51).

لكن مرة جديدة أعاد غريليش الفارق إلى سابقه في أول مباراة يخوضها في هذه المسابقة عندما سدد كرة لولبية في الزاوية البعيدة (56).

وأبى نكونكو إلا أن يسجل الهاتريك عندما استغل كرة أمامية من يوسف بولسن ليتابعها داخل الشباك (73)، لكن فريقه لم ينعم كثيراً بتقليص الفارق لأن البرتغالي جواو كانسيلو سجل الهدف الخامس لسيتي بتسديدة قوية في سقف الشباك (75).

وأكمل لايبزيغ الدقائق الـ11 الأخيرة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه الإسباني أنخلينو المنتقل إليه من سيتي بالذات لتلقيه الانذار الثاني في المباراة.

وأنهى المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس مهرجان الأهداف بإضافة السادس قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.