وسبق لابنة الـ36 عاما أن دخلت التاريخ كأول امرأة تقود مباراة في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ثم كررت الإنجاز ذاته بقيادتها مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وليفربول الإنكليزيين عام 2019، قبل أن تسجل الشهر الماضي بدايتها في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين امرأة لقيادة مباراة في المسابقة الأهم على الإطلاق على صعيد الأندية.

ويلتقي يوفنتوس مع دينامو كييف الأربعاء في تورينو ضمن منافسات المجموعة السابعة التي حسمت بطاقتيها الى ثمن النهائي لصالح بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية وبرشلونة الإسباني قبل جولتين على ختام دور المجموعات.





