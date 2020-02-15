من إمكانية خصم نقاط في الدوري وإحالة الفريق إلى المستوى الرابع، مرورا بإمكانية رحيل غوارديولا وكبار النجوم، كانت عقوبة الاتحاد الأوروبي لمانشستر سيتي الشغل الشاغل للصحف البريطانية التي تناولت الأزمة من زوايا مختلفة وكشفت عن خسائر بالجملة تنتظر بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في حال ثبتت هذه العقوبة.

