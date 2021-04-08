الصحافة الألمانية تؤكد صعوبة مهمة بايرن في الإياب من قبل beIN SPORTS April 8, 2021 16:09 2:41 دقيقة بعد الخسارة ذهاباً أمام باريس سان جيرمان، أقرت ردود الفعل الألمانية في الصحافة الرياضية بصعوبة مهمة البايرن في مباراة الإياب مع افتقاد الفريق ركائز أساسية مثل ليفاندوفسكي وغنابري. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة سوانزي سيتي يحتجّ على العنصرية على طريقته ! 2:41 دقيقة الصحافة الألمانية تؤكد صعوبة مهمة بايرن في الإياب 3:47 دقيقة فرحة في صفوف سان جيرمان والصحافة تثني على الفريق 2:22 دقيقة عودة بالذاكرة إلى الكلاسيكو الأخير لهييرو 0:45 دقيقة إيطاليا تتقدّم ثلاثة مراكز في التصنيف 2:47 دقيقة أياكس "المنقوص" يستقبل روما في موقعة مرتقبة 2:48 دقيقة آرسنال يطمح لاستعادة توازنه من بوابة يوروبا ليغ 0:40 دقيقة تأجيل بطولة رولان غاروس لمدة أسبوع 1:07 دقيقة فينيكس يُسقط يوتا وعودة مثالية لدورانت 1:15 دقيقة توخيل: "واجهنا صعوبات لكننا لم نستسلم"