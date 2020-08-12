وكان نادي العاصمة الفرنسية على وشك توديع ربع نهائي دوري الأبطال أمام مفاجأة الموسم أتالانتا، لكنه سجل هدفين في الوقت القاتل وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 1995 في يوم عيده الخمسين الأربعاء في لشبونة.

وأضاف الخليفي أن الفوز بهذه الطريقة يعتبر أمرا رائعاً "كنا نحتاج إلى هكذا فوز لنغيّر من عقلية اللاعبين. وعدني جميع اللاعبين أنهم سيقدمون ما عليهم وأنا فخور بهم جميعاً وشكراً لكل الطاقم والمدرب توخيل وكل اللاعبين ".

وتابع رئيس نادي سان جيرمان: "الأمر لم يكن سهلا، قال البعض إن بي أس جي لن يكون جاهزاً للمنافسة ولكننا كنا جاهزون. ونحن سعداء جداً".

وختم: "هذه المرة الأولى التي نصل فيها إلى نصف النهائي بعد الاستثمار الذي قمنا به في النادي، وأمر جميل جدا أن تصل إلى أبعد حدود في منافسات دوري أبطال أوروبا. إذا سوف نسعد الليلة ونفكر في دور نصف النهائي، هدفنا طويل المدى ويستمر على المدى البعيد. لا نفكر في النهائي في الوقت الراهن ولكن في نصف النهائي".