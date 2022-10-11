الجزائري إسماعيل بن ناصر يعلق على خسارة ميلان أمام تشلسي من قبل beIN SPORTS October 12, 2022 00:03 1:33 دقيقة قال الجزائري إسماعيل بن ناصر إن الأمور أصبحت صعبة على فريقه ميلان بعد الطرد أمام تشلسي في المباراة التي انتهت بفوز البلوز في إيطاليا 2-0. وأشار بن ناصر أن روح الفريق كانت جيدة، مشيراً إلى أنه على الصعيد الفردي يحاول بذل ما بوسعه لخدمة ميلان. مقابلات دوري أبطال أوروبا تشيلسي ميلان إسماعيل بن ناصر -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة سيرخيو راموس: "كانت مباراة صعبة" 4:55 دقيقة لايبتسيش يغنم النقاط الثلاث من أرض سلتيك 1:33 دقيقة بن ناصر يعلق على خسارة ميلان أمام تشلسي 1:31 دقيقة أنشيلوتي يطمئن جماهير ريال على حالة روديغر 2:51 دقيقة تعادل دورتموند وإشبيلية يمنح سيتي تذكرة العبور 4:57 دقيقة ريال مدريد يعبر إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2:57 دقيقة التعادل يحسم مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه بنفيكا 3:23 دقيقة تشلسي يكرّر فوزه على ميلان ويعتلي الصدارة 0:55 دقيقة مبابي يواصل التوهّج مع باريس سان جيرمان 3:25 دقيقة انطلاق منافسات كأس العالم للأطفال الدوحة 2022