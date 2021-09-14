افتتح أتالانتا التسجيل بعد 6 دقائق من صافرة البداية إثر تمريرة من المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا داخل منطقة الجزاء تابعها الدولي السويسري ريمو فرولر تسديدة قوية بقدمه اليمنى، مسجلاً هدفه الثاني في 16 مباراة في المسابقة القارية الأم.

وأدرك حامل لقب مسابقة "يوروبا ليغ" فياريال التعادل بعد عرضية من ألفونسو بيدراسا حولها مانويل تريغيروس من مسافة قريبة في شباك الحارس الأرجنتيني خوان موسو (39).

وكاد أتالانتا يسجل الثاني لكن العارضة تصدت لتسديدة زاباتا في الدقيقة 53، قبل أن يتقدم فريق "الغواصات الصفراء" بالهدف الثاني للوافد الجديد الدولي الهولندي دانجوما غرونيفيلد الذي دخل من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60 بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة من جيرار مورينو (73).

وهو الهدف الثاني في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا في المسيرة الاحترافية للمولود في نيجيريا غرونيفيلد والذي وصل هذا الصيف إلى فياريال من بورنموث مقابل 23 مليون يورو.

وسجل أتالانتا هدف التعادل في الدقيقة 83 بفضل الألماني روبن غوسنس بتسديدة من قدمه اليسرى، قبل أن يطرد الحكم بعد دقيقة لاعب وسط فياريال البديل الفرنسي فرانسيس كوكلين ببطاقة صفراء ثانية.