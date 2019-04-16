متابعة: مازن الريس

أنهى أياكس أمستردام الهولندي حلم مضيفه يوفنتوس الإيطالي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما غلبه 2-1 الثلاثاء في إياب ربع نهائي المسابقة مفجّراً مفاجآة جديدة.



ولم يستفد يوفنتوس من نتيجته المقبولة ذهاباً 1-1 ووقع ضحية تفاهم شبان أياكس والغيابات المؤثرة لنجومه عن مباراة العودة.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعاقد معه يوفنتوس طمعاً بالتتويج بالأبطال، على أول أهداف المباراة من ضربة رأس (28) لكن رد أياكس جاء بفضل فان دي بيك الذي كسر مصيدة التسلل وأدرك التعادل (34).

وتحسّن أداء أياكس بشكل ملفت في الشوط الثاني وأهدر أكثر من فرصة للتقدم وسط غياب أيّ رد من يوفنتوس، فكان له ما أرد بضربة رأس من مدافعه الواعد دي ليخت (67).



ولم يتمكن يوفنتوس من الضغط على ضيفه فيما تبقى من وقت، بل افتقدت محاولاته الخجولة للتركيز بالترافق مع استسلام رونالدو للرقابة الدفاعية.

كان الاعتماد المتكرر على تقنية الفيديو أمراً ملفتاً في المباراة، إذ تغيّر قرار الحكم الفرنسي توربيه في أكثر من مناسبة وأخذت المعاينات وقتاً إضافياً.

يوفنتوس وأياكس التغطية الخاصة

(90) مطالبة جديدة من يوفنتوس بركلة جزاء والعودة لتقنية الفيديو لمرة جديدة تأمر بمواصلة اللعب.

(81) إلغاء هدف لأياكس بسبب التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو.

(79) رونالدو طالب بركلة جزاء والإعادة أكدت صحة قرار الحكم بمتابعة اللعب.

(75) كين يحاول مجدداً وضربته الرأسية خارج المرمى.

(74) نيريس يهدر بغرابة فرصة قتل أياكس للمباراة.

هدف: 67 - دي ليخت يترجم أفضلية أياكس بهدف من ضربة رأس محكمة.

(63) البوسني بيانيتش يلعب دور قلب الدفاع وينهي خطورة هجمة مرتدة للضيف قبل أمتار من المرمى.

(61) كرة قوية من البديل كين تخطئ المرمى.

(57) أياكس مستمر في فرض أسلوبه وكرة خطيرة من فان دي بيك يبعدها تشيزني.

(52) أخطر فرص المباراة من المغربي حكيم زياش لكن البولندي تشيزني ينقذ يوفنتوس.

- سيطرة يوفنتوس على المباراة لا تمنحه أي أفضلية فيما يتعلق بالخطورة على المرمى حتى نهاية الشوط الأول.

هدف: 34 - فان دي بيك يستغل فشل تطبيق يوفنتوس لمصيدة التسلل ويدرك التعادل.

هدف: 28 - البرتغالي كريستيانو رونالدو يمنح يوفنتوس التقدم من ضربة رأس رائعة.

(22) رد سريع وأكثر خطورة من الأرجنتيني ديبالا بتسديدة قوية يتصدى لها الحارس.

(20) أول ظهور لأياكس بعد مجهود فردي من البرازيلي نيريس ينهيه دفاع يوفنتوس.

مرور ربع ساعة على بداية المباراة التي يسودها الحذر.

(11) المغربي نصير مزراوي موهوب أياكس يضطر لمغادرة المباراة بسبب الإصابة.

(5) الكاميروني أونانا كاد يرتكب خطأً فادحاً بإبعاده كرة سهلة ارتطمت بالألماني إيمري كان وخرجت من الملعب.

انطلاق مباراة يوفنتوس وأياكس.

تشكيلتا يوفنتوس وأياكس

