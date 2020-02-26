مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - البث المباشر

ستكون مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، امتحاناً عسيراً لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي فقد صدارته بالدوري وفقد نجمه هازار للإصابة.

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مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - مباشر



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البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1 باللغة العربية.

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