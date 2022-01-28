

وعوقب كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي بالإيقاف لثلاث مباريات، وذلك بعد تدخل عنيف خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام لايبتسيش، ما يعني غيابه عن مباراتي سبورتينغ في ثمن النهائي ثم مباراة الذهاب في حال تأهل بطل إنكلترا إلى ربع النهائي.

كما تلقى يانيك كاراسكو جناح أتلتيكو مدريد عقوبة مماثلة، عقب حادثة الاشتباك بالأيدي في مباراة فريقه أمام بورتو، ليغيب بذلك عن مواجهتي مانشستر يونايتد في ثمن النهائي، وذهاب ربع النهائي في حال تأهل الفريق.

كما سيغيب نيكولو باريلا عن فريقه إنتر في مواجهتيه أمام ليفربول في دور الـ16، بعد تعرضه للإيقاف لمباراتين إثر تدخل عنيف في مباراة فريقه أمام ريال مدريد.

