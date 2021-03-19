وسيلتقي ريال مدريد مع ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في تكرار لنهائي 2018 علماً أنّ مواجهة الذهاب ستكون في إسبانيا.

وأضاف بوتراغينيو: "نحن وصلنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال وجميع الفرق التي وصلت لهذا الدور لديها مستويات عالية، ليفربول فريق قوي جداً ولديه لاعبين مميزين جداً، ولكن نحن ريال مدريد وهذه البطولة المحببة لدينا".

وتابع: "أعتقد هناك حافز كبير بالنسبة لنا، نحن نتطلع إلى مثل هذا النوع من المباريات، سنرى من هو القادر على فرض سيطرته في المباراة".

وفيما يتعلق بتراجع نتائج بطل 2019: "ليفربول يملك الروح التنافسية وهو فريق صلب جداً في جميع الخطوط، ولديهم لاعبين يمكنهم حسم المباريات، هو فريق قوي جداً ويقدم مستويات عالية".

