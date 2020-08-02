إنسيني قد يغيب عن نابولي في مواجهة برشلونة من قبل beIN SPORTS August 2, 2020 19:27 0:41 دقيقة تحوم الشكوك حول قدرة لورينسو إنسيني على اللحاق بمباراة فريقه نابولي أمام برشلونة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة. تقارير إخبارية نابولي الإيطالي دوري أبطال أوروبا برشلونة الإسباني لورينسو إنسيني -آخر الفيديوهات 1:40 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 2:41 دقيقة إدارة أرسنال تحاول تجديد عقد أوباميانغ 0:29 دقيقة كونتي يوجه انتقادات كبيرة لإدارة إنتر 0:41 دقيقة إنسيني قد يغيب عن نابولي في مواجهة برشلونة 0:45 دقيقة برشلونة يتجه لمعاقبة أرتور 0:52 دقيقة أنباء عن قرب مغادرة راكيتيتش لفريق برشلونة 0:53 دقيقة تكريم متطوعي الهلال الأحمر القطري 0:37 دقيقة مبابي يتعافى بسرعة 2:06 دقيقة إيموبيلي: لم أستسلم وهذا نجاح للفريق 0:39 دقيقة NBA: تورونتو يثبّت تفوقه على ليكرز