وافتتح إنتر التسجيل بتسديدة جميلة من نجم هجومه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (19).

وبعد تسجيل إنتر هدفه الثاني عبر البلجيكي روميلو لوكاكو، ألغاه الحكم بعد الاحتكام لتقنية الفيديو نتيجة خطأ في منطقته، فاحتسب بالتالي ركلة جزاء لسلافيا براغ ترجمها توماس سوتشيك بنجاح في شباك الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش (37).

لكن في الدقائق العشر الأخيرة سجل فريق المدرب أنتونيو كونتي ثنائية عبر لوكاكو الذي تجاوز الحارس وقطع مسافة طويلة بمفرده قبل التسجيل (81) ثم مارتينيز بعد عرضية مميزة من لوكاكو (88).

وفي الجولة الاخيرة، يستقبل دورتموند سلافيا براغ وإنتر برشلونة، وبحال تعادلهما بعدد النقاط، تذهب الافضلية لانتر بفارق المواجهات المباشرة، اذ فاز إنتر ذهاباً 2-0 ورد دورتموند إياباً 3-2.

