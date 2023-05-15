أشبال المدرب إنزاغي سيدخلون المباراة على أرضهم بأفضلية حققوها في مباراة الذهاب بفوزهم بهدفين دون رد، وسيحاول الفريق الأزرق والأسود المحافظة على النتيجة لتحقيق هدف الوصول إلى المحطة النهائية التي غابوا عنها منذ آخرتتويج لهم باللقب عام 2010.

من جهة أخرى ورغم صعوبة المهمة سيحاول ميلان تحقيق الريمونتادا أمام مستضيفه إنتر. ميلان الذي يحلم ببلوغ النهائي لأول مرة منذ عام 2007، سيعمل على تحقيق هذا المبتغى خصوصا بعد عودة المصابين وأبرزهم رفاييل لياو الذي غاب عن مباراة الذهاب، وستعرف المباراة أيضا تواجد كرونيتش وجونيور ميسياس بعد تعافيهما من الإصابة في حين سيغيب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر المصاب.

