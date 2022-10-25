وتناوب على تسجيل أهداف إشبيلية كل من المغربي يوسف النصيري (61) وإيسكو (88) والأرجنتيني غونزالو مونتييل (90+2).

هدف يوسف النصيري لإشبيلية جعله يلتحق بصدارة قائمة الهدافين المغاربة في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهداف بالتساوي مع مروان الشماخ، وحكيم زياش.

وشهدت المواجهة طرد المدافع الجورجي للفريق الدنماركي ديفيد كوشولافا بسبب الخشونة (90+5).

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام كوبنهاغن الدنماركي لينتقل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي وبورسيا دورتموند قد ضمنا العبور إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية عن المجموعة السابعة.