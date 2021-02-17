إشبيلية - دورتموند موقعة متباينة الظروف February 17, 2021 11:16 3:33 دقيقة يسعى إشبيلية المتألق محلياً إلى الاستثمار في المرحلة الصعبة التي يمر بها بوروسيا دورتموند، كتيبة لوبيتيغي تطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبها قبل مباراةِ العودة، فيما يطمح زملاءُ هالاند إلى العودة بنتيجة إيجابيةٍ من الأندلس. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند إشبيلية إيرلينغ هالاند يولن لوبتيغي -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة دي يونغ: "من الصعب جداً شرح ما حدث" 1:19 دقيقة مبابي: "بإمكاننا الإطاحة بأي منافس" 1:19 دقيقة صلاح: "المباراة أعادتنا إلى أسلوبنا المعهود" 4:48 دقيقة فينغر يرشّح سان جيرمان لنيل لقب دوري أبطال أوروبا 6:22 دقيقة سان جيرمان يكبدّ برشلونة هزيمة ثقيلة 3:25 دقيقة ليفربول يُسقط لايبزيغ ويضع قدماً في ربع النهائي 0:35 دقيقة ميسي يواصل صناعة التاريخ مع برشلونة 3:45 دقيقة فوز باهر للأهلي المصري على المريخ السوداني 0:29 دقيقة المغرب يستهل مشواره بالفوز على غامبيا 0:22 دقيقة الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا