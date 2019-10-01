إدريسا غاي: عملنا كفريق وفزنا من قبل beIN SPORTS October 1, 2019 23:53 1:02 دقيقة قال لاعب باريس سان جيرمان إدريسا غانا غاي إن فريقه تحلى بالقوة من أول دقيقة وذلك لتحقيق الفوز على صاحب الضيافة غلطة سراي التركي 1-0 في دوري أبطال أوروبا. -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن مواجهة دينامو زغرب ؟ 2:21 دقيقة بوكيتينو يوضح أسباب السقوط الكارثي أمام بايرن 1:47 دقيقة ما هو سبب تغيير كورتوا بين شوطي مباراة ريال وبروج؟ 1:55 دقيقة ألفونس أريولا: كنتُ مستعداً للدخول 1:57 دقيقة زيدان يركّز على النقاط الإيجابية في مباراة بروج 1:15 دقيقة توخيل: تجاوزنا فريقاً صعباً 1:02 دقيقة إدريسا غاي: عملنا كفريق وفزنا 4:22 دقيقة أتلتيكو مدريد يغلب لوكوموتيف موسكو بثنائية 3:35 دقيقة سيتي يُضيف دينامو زغرب إلى قائمة ضحاياه 3:41 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة باير ليفركوزن بيسر