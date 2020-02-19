إدارة "سيتي": مزاعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير صحيحة February 19, 2020 16:38 0:44 دقيقة أكد فيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي أن مزاعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن انتهاك حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لقواعد اللعب المالي النظيف غير صحيحة. وأشار سوريانو إلى أن الإدارة ستبذل كل ما في وسعها لإثبات ذلك. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة توتنهام (0) / (0) لايبزيغ – التغطية الخاصة 0:31 دقيقة مباراة أتالانتا (1) / فالنسيا (0) - التغطية الخاصة 11:20 دقيقة موجز الأخبار 0:26 دقيقة آرسنال يفتقد خدمات أوزيل أمام أولمبياكوس 0:36 دقيقة التونسية جابر تودع بعد صراع مع هاليب 0:44 دقيقة إدارة "سيتي": مزاعم يويفا غير صحيحة 0:29 دقيقة الدنماركي برايثويت على أعتاب برشلونة 0:32 دقيقة فيفا يعين أحمد إبراهيم لتسيير شؤون الكرة العراقية 0:30 دقيقة بليشكوفا إلى ربع النهائي على حساب ملادينوفيتش 0:32 دقيقة بيكيه يثير ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي