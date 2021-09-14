تلقى ميلان ضربة كبيرة بتأكيد غياب نجمه زلاتان إبراهيموفيتش عن مواجهة الفريق أمام ميلان.

وفشل المهاجم السويدي في إكمال التدريب الأخير للفريق الإيطالي قبل مغادرته إلى إنكلترا على الرغم من محاولته المشاركة، وذلك بسبب إصابة في وتر العرقوب.

وكان زلاتان عاد مطلع الأسبوع الحالي إلى الملاعب بعد ابتعاد طويل بسبب إصابة في الركبة ، أجبرته على الغياب عن المراحل الأخيرة من الموسم السابق، إضافة إلى غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده السويد في نهائيات بطولة أمم أوروبا.

وشارك إبراهيموفيتش في مباراة فريقه ميلان أمام ضيفه لاتسيو في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي ودخل فيها بديلاً قبل أن يسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 66.