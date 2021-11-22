أليغري يصف المواجهة ضد تشيلسي بالامتحان المهم من قبل beIN SPORTS November 22, 2021 21:36 0:35 دقيقة أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن المباراة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا تعد امتحاناً مهماً بالنسبة لفريق السيدة العجوز. مقابلات دوري أبطال أوروبا يوفنتوس تشيلسي ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة أليغري يصف المواجهة ضد تشيلسي بالامتحان المهم 0:31 دقيقة مانشستر يونايتد يجري تدريباته قبل مواجهة فياريال 3:27 دقيقة الجهاز الفني لمنتخب السودان سيستمر بعمله 3:07 دقيقة النجم الساحلي يأمل العودة إلى المسار الصحيح 5:55 دقيقة نجوم عرب إفريقيا يحلمون بالوصول إلى مونديال قطر 1:20 دقيقة صلاح ضمن القائمة المختصرة لجائزة الفيفا لأفضل لاعب 3:10 دقيقة آمال جماهير الأرجنتين ترتفع بعد التأهل للمونديال 0:38 دقيقة يوفنتوس يستعد لمباراة تشيلسي 1:53 دقيقة المنتخب القطري جاهز للتحدي الكبير 4:15 دقيقة تجربة استثنائية للمشجعين في مونديال قطر