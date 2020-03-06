وأوضح كلوب مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنّ أليسون لن يكون متاحاً أمام بورنموث ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز غداً السبت مشيراً إلى عدم معرفته بإمكانية لحاقه بمباراة ليفربول وإيفرتون الأسبوع المقبل.

وأضاف كلوب أنّ أليسون سيغيب أيضاً عن مواجهة ليفربول وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني الأربعاء القادم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ليفربول أمام أتلتيكو ذهاباً 1-0 كما تلقى هزيمتين في آخر مباراتين الأولى أمام واتفورد في الدوري الممتاز 3-0 ومن ثم أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنكليزي 2-0.