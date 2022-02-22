ويعاني اللاعب الإسباني من إصابة عضلية ولن يكون متاحاً في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني التي تستعد لاستقبال الشياطين الحمر أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية قبل التنقّل إلى مانشستر لخوض جولة الإياب.

