كتيبة المدرب دييغو سيميوني تعرضت لخسارة أولى هذا الموسم في الليغا كانت أمام ألافيس الذي حقق أولى نقاطه، ويسعى الروخيبلانكوس للعودة بنتيجة إيجابية من مواجهة ميلان ليعزز النقطة الوحيدة التي يمتلكها في المجموعة الثانية بعد التعادل مع بورتو في الجولة الافتتاحية.



وفيما يلي بعض الأرقام عن المواجهة:

- التقى الفريقان في دوري الأبطال 2013-2014، وخسر ميلان المباراتين وودّع البطولة من دور الـ16.

- سيكون هذا اللقاء الـ5 لأتلتيكو مدريد خارج أرضه ضد الفرق الإيطالية في دوري الأبطال تحت قيادة دييغو سيميوني، منذ فوزه في أول لقاء 1-0 على ميلان 2014، فشل في تحقيق الفوز (ت2 خ2).

- فاز ميلان مرةً واحدة فقط في آخر 17 مواجهة أمام الفرق الإسبانية في المسابقات الأوروبية (تعادل7 خسر9)، ولم يفز في آخر 7 خلال هذه السلسلة منذ فوز 2-0 على برشلونة 2013.

- فشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في أول جولتين من دوري الأبطال مرةً واحدة فقط فقط تحت قيادة سيموني (0-0 روما و1-2 من تشلسي في موسم 2017-18).

- خسر أتلتيكو مدريد في 5 من آخر 9 مباريات خارج أرضه بدوري الأبطال (فاز3 تعادل1)، علماً أنه كان قد خسر 5 مباريات خارج أرضه خلال 18 مباراة في البطولة قبل ذلك (فاز6 تعادل7).

- أنطوان غريزمان هداف أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال (21 هدفاً) وقد يصبح هداف الفريق خارج أرضه إن سجل في هذا اللقاء (يمتلك حالياً 5 أهداف).