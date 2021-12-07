أتلتيكو مدريد يخوض اختباراً صعباً في بورتو من قبل beIN SPORTS December 7, 2021 11:07 2:39 دقيقة يسافر أتلتيكو مدريد إلى البرتغال وهو يحمل آمالًا في تخطي عقبة مضيفه بورتو في مهمة لن تكون سهلة بسبب غياب بعض لاعبيه وذلك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد بورتو -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة مقاطعة دبلوماسية أميركية للأولمبياد الشتوي 3:04 دقيقة نزال مرتقب بين ريال مدريد وإنتر على الصدارة 2:54 دقيقة باريس سان جيرمان يستقبل بروج وعينه على الانتصار 2:28 دقيقة ليفربول ضيفاً على ميلان الساعي للفوز والتأهل 2:39 دقيقة أتلتيكو مدريد يخوض اختباراً صعباً في بورتو 0:30 دقيقة مباراة الجزائر ومصر – التغطية الخاصة 0:40 دقيقة منتخبا لبنان والسودان يبحثان عن انتصار شرفي 2:52 دقيقة قمة تعد بالإثارة والتشويق بين الجزائر ومصر 3:20 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المنتخبين المغربي والسعودي 1:06 دقيقة الهيدوس يتحدث عن لقاء العراق وعن مباراة الإمارات