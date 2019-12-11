أتالانتا يفجر المفاجأة ويتأهل مع مانشستر سيتي المتصدر

فجر فريق أتالانتا برغامو الإيطالي الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه مفاجأة من العيار الثقيل وصعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ثانياً عن المجموعة الثالثة، بعد أن تغلب على مستضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين نظيفين الأربعاء في ختام دور المجموعات من البطولة.

إنجاز أتالانتا التاريخي تحقق عن طريق المدافع البلجيكي تيموثي كاستانيي الذي أحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 66، ولاعب الوسط الكرواتي ماريو بازاليتيش محرز الهدف الثاني في الدقيقة 80، ثم أضاف المدافع الألماني روبن غوسينس ثالث الأهداف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع.

ومنح الفوز ثلاث نقاط هامة للفريق الإيطالي الذي دخل المباراة وهو متذيل ترتيب فرق المجموعة فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني فيما تجمد رصيد شاختار عند 6 نقاط في المركز الثالث.

سيتي يغرد منفرداً

وبخطوات واثقة واصل مانشستر سيتي الإنكليزي مسيرته في البطولة حيث حقق فوزه الرابع في المجموعة عقب تغلبه الكاسح على مستضيفه دينامو زغرب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار المرحلة ذاتها.

ويدين سيتي بالفضل في الفوز العريض إلى المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الذي أحرز ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 34 و50 و54 فيما أحرز لاعب الوسط الشاب فيل فودين "19 عاماً" الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وكان داني أولمو قد افتتح التسجيل بشكل علا في اللقاء بإحرازه هدف دينامو زغرب الوحيد في الدقيقة 10.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد الفريق الكرواتي عند 5 نقاط في المركز الرابع والأخير.



