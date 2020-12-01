وفشل أتالانتا الإيطالي في الخروج بأكثر من نقطة أمام ضيفه ميتييلاند الدنماركي وتعادل معه 1-1 يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال أوروبا.

وكان الضيف البادئ بالتسجيل بفضل ألكسندر سشولز (13) قبل أن يعدل أتالانتا النتيجة عبر الأرجنتيني كريستيان روميرو (79).

ورفع أتالانتا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني قبل مباراته المرتقبة مع مضيفه أياكس الهولندي (7 نقاط) في المرحلة الأخيرة، علماً أن خسارة الأخير من ليفربول الإنكليزي الثلاثاء 1-0 منحت كتيبة الألماني يورغن كلوب التأهل كبطل للمجموعة بعدما صار رصيد الريدز 12 نقطة.

