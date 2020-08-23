أبو تريكة: "نسخة استثنائية غير قابلة للاستمرار" من قبل beIN SPORTS August 23, 2020 20:20 3:08 دقيقة أشار محلل قنواتنا، المصري محمد أبو تريكة، إلى أن النسخة الحالية من دوري الأبطال هي استثنائية وأن الموسم القادم سيشهد عودة دوري الأبطال إلى نظامه المعتاد. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ محمد أبو تريكة -آخر الفيديوهات 5:08 دقيقة تأييد لاستمرار دوري الأبطال على الصيغة الحالية 0:36 دقيقة نيمار يختار الرقص والموسيقى للتركيز على النهائي 0:41 دقيقة بيكهام يوجّه رسالة خاصة لناصر الخليفي 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ 2:13 دقيقة نهائي "لشبونة" في زمن الكورونا 2:03 دقيقة بايرن ميونيخ نموذج استثنائي في الكرة الأوروبية 2:00 دقيقة باريس سان جيرمان "قاطرة" الكرة الفرنسية 3:33 دقيقة آخر الأخبار قبل نهائي دوري الأبطال 0:28 دقيقة حاتم الطرابلسي يرجّح كفّة سان جيرمان على بايرن 3:25 دقيقة كوفاتش يستهل مهمته مع موناكو بتعادل مثير