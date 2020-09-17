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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

يويفا يعلن عن لائحة المرشّحين لنيل جوائزه السنوية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس عن لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جوائزه السنوية لأفضل عناصر دوري أبطال أوروبا في جميع المراكز عن موسم 2019-2020.

Reuters

وشهدت اللائحة سطوةً ألمانية لنادي بايرن ميونيخ المتوّج بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية الموسم الماضي (7 لاعبين) في حين حلّ وصيفه باريس سان جيرمان ثانياً على مستوى عدد اللاعبين المرشحين (3 لاعبين) أما الثنائي المتبقي فقد حمل ألوان أتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي.

وضمّت القائمة 3 أسماء عن كل مركز :

حراسة المرمى : كيلور نافاس (باريس سان جيرمان الفرنسي) - مانويل نوير (بايرن ميونيخ الألماني) - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد الإسباني)

الدفاع : دافيد ألابا (بايرن ميونيخ الألماني) - ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ الألماني) - جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ الألماني)

وسط الميدان : كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي) - توماس مولر (بايرن ميونيخ الألماني) - تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)

الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)

وسيقع الإعلان عن أسماء أفضل اللاعبين يوم 1 أكتوبر المقبل بمناسبة حفل قرعة دور المجموعات من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (2020-2021)والذي سيقام في مدينة نيون السويسيرية.


 

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