يويفا سيناقش الأربعاء مصير مسابقاته الأوروبية

وقرر اليويفا تعليق كافة مسابقاته بسبب الأزمة الصحية العالمية بينما جرى تأجيل بطولة أوروبا إلى العام المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي "وجه اليويفا الدعوة إلى ممثلي 55 اتحاداً للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو يوم الأربعاء الموافق الأول من نيسان/ إبريل .. لمناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة محتملة للمباريات".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه سيتم أيضاً مناقشة انتقالات وعقود اللاعبين.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا مطلع الأسبوع إن الموسم الحالي قد لا ينتهي إذا لم يتم استئناف المسابقات قبل نهاية حزيران/ يونيو رغم أنه لم يستبعد امتداده إلى الموسم المقبل.

وقال تشيفرين لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن هناك عدة خيارات للانتهاء من الموسم.

وقال رئيس اليويفا "هناك خطة أولى وثانية وثالثة. الخطط الثلاث تتعلق ببدء المسابقات في منتصف أيار/ مايو وفي حزيران/ يونيو وفي نهاية يونيو، وإذا لم ننجح فمن المرجح أن نفقد الموسم".

لكن رغم ذلك أضاف تشيفرين "هناك إمكانية أيضاً لاستئناف النشاط في بداية الموسم الجديد ثم بدء الموسم نفسه في وقت لاحق. سنرى أفضل الحلول لروابط الدوري والأندية".

وقال تشيفرين إن الأولوية ستكون لإنهاء المواسم المحلية حتى لو تسبب ذلك في إقامة المباريات دون حضور مشجعين.