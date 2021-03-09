هالاند يتحدث عن ركلة الجزاء وخلافه مع بونو

وسجل هالاند ثنائية رد عليه النصيري بأخرى لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 لكن الفريق الألماني استفاد من فوزه ذهاباً 3-2 في إسبانيا.

وقال الهداف هالاند عن مباراة الإياب "كانت مباراة صعبة، أنا مرهق ولكن من الجيد التأهل للدور التالي"، مضيفا ً"كنا ندرك أنهم أقوياء جداً ولكن عندما سجلنا هدفاً احتاجوا لثلاثة والتقدم 1-0 في الشوط الأول كان جيداً بالنسبة لنا".

وتحدث عن ركلة الجزاء التي أهدرها قائلاً: "أهدرت ركلتي الأولى، ولو بقي الحارس عند خط المرمى لكنت سجلت، لكنه قرر أن يغش. كنت عصبياً لاعادة تنفيذ الركلة ولكن كنت أعرف أنه من الجيد تسجيل الهدف الثاني".