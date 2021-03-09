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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

هالاند يتحدث عن ركلة الجزاء وخلافه مع بونو

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بلغت الدراما ذروتها في مباراة بوروسيا دورتموند وإشبيلية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالأخص المعركة بين هالاند وياسين بونو.

AFP

وسجل هالاند ثنائية رد عليه النصيري بأخرى لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2 لكن الفريق الألماني استفاد من فوزه ذهاباً 3-2 في إسبانيا.

وقال الهداف هالاند عن مباراة الإياب "كانت مباراة صعبة، أنا مرهق ولكن من الجيد التأهل للدور التالي"، مضيفا ً"كنا ندرك أنهم أقوياء جداً ولكن عندما سجلنا هدفاً احتاجوا لثلاثة والتقدم 1-0 في الشوط الأول كان جيداً بالنسبة لنا".

وتحدث عن ركلة الجزاء التي أهدرها قائلاً: "أهدرت ركلتي الأولى، ولو بقي الحارس عند خط المرمى لكنت سجلت، لكنه قرر أن يغش. كنت عصبياً لاعادة تنفيذ الركلة ولكن كنت أعرف أنه من الجيد تسجيل الهدف الثاني". 

بوروسيا دورتموند إشبيلية ياسين بونو
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