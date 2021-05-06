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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

هازار يستفز مشجعي ريال مدريد

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خطفت اللقطات التي جمعت صانع ألعاب ريال مدريد إيدين هازار مع زملائه السابقين في فريق تشيلسي الأضواء عقب نهاية مباراة تشيلسي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

beIN SPORTS

وأظهرت لقطات تلفزيونية حديث ضاحك بين هازار وزملاءه السابقين في الفريق اللندني وبدا عليه وكأنه غير متأثر بوداع الفريق الملكي للمسابقة على يد البلوز بعد خسارته إيابا في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين نظيفين.

 

وشارك هازار الذي شهد أوج مجده وتألقه مع تشيلسي، في المباراة إلا أنه لم يكن مؤثراً على الإطلاق علماً بأن زين الدين زيدان مدرب الفريق أخرجه ودفع بماريانو دياز مكانه في الدقيقة 89.

واستفزت اللقطات مشجعي ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهموا اللاعب الذي انضم للفريق الملكي بأنه يبدو سعيداً بخسارة فريقه الحالي أمام تشيلسي فريقه السابق.

إدين هازار دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي
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