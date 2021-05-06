هازار يستفز مشجعي ريال مدريد

وأظهرت لقطات تلفزيونية حديث ضاحك بين هازار وزملاءه السابقين في الفريق اللندني وبدا عليه وكأنه غير متأثر بوداع الفريق الملكي للمسابقة على يد البلوز بعد خسارته إيابا في ملعب ستامفورد بريدج بهدفين نظيفين.

وشارك هازار الذي شهد أوج مجده وتألقه مع تشيلسي، في المباراة إلا أنه لم يكن مؤثراً على الإطلاق علماً بأن زين الدين زيدان مدرب الفريق أخرجه ودفع بماريانو دياز مكانه في الدقيقة 89.

واستفزت اللقطات مشجعي ريال مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتهموا اللاعب الذي انضم للفريق الملكي بأنه يبدو سعيداً بخسارة فريقه الحالي أمام تشيلسي فريقه السابق.