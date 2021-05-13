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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى البرتغال

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين إلى مدينة بورتو البرتغالية، بعدما كان النهائي المرتقب سيقام في مدينة إسطنبول التركية.

Reuters

وجاء القرار الهام بعد أن عقد ممثلو اليويفا اجتماعات مع مسؤولين بريطانيّين خلال اليومين الحاليّين، لمناقشة كافّة الاحتمالات المتعلّقة بالنهائيّ الذي يجمع مانشستر سيتي وتشيلسي في التاسع والعشرين من مايو الجاري.

وكان اليويفا أمام ثلاثة مسارات إمّا بإبقاء المباراة في إسطنبول أو نقلها إلى ملعب ويمبلي، أمّا الاحتمال الثالث والذي تم الاستقرار عليه فهو نقل المباراة إلى البرتغال، وهو الخيار الذي برز بقوّة خلال السّاعات القليلة الماضية.

وكانت الحكومة البريطانيّة قد اتخذت قـرارا بمنع السّفر إلى تركيا ووضعها في القائمة الحمراء، ما جعل هناك استحالة لحضور جماهير الناديين الإنكليزيين للنهائي المرتقب.

وستدور المباراة النهائية لأمجد الكؤوس الأوروبية على ملعب دراغاو الشهير في بورتو.

وسيحصل كلّ فريق على ستة آلاف تذكرة.
 

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