نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى البرتغال

وجاء القرار الهام بعد أن عقد ممثلو اليويفا اجتماعات مع مسؤولين بريطانيّين خلال اليومين الحاليّين، لمناقشة كافّة الاحتمالات المتعلّقة بالنهائيّ الذي يجمع مانشستر سيتي وتشيلسي في التاسع والعشرين من مايو الجاري.

وكان اليويفا أمام ثلاثة مسارات إمّا بإبقاء المباراة في إسطنبول أو نقلها إلى ملعب ويمبلي، أمّا الاحتمال الثالث والذي تم الاستقرار عليه فهو نقل المباراة إلى البرتغال، وهو الخيار الذي برز بقوّة خلال السّاعات القليلة الماضية.

وكانت الحكومة البريطانيّة قد اتخذت قـرارا بمنع السّفر إلى تركيا ووضعها في القائمة الحمراء، ما جعل هناك استحالة لحضور جماهير الناديين الإنكليزيين للنهائي المرتقب.

وستدور المباراة النهائية لأمجد الكؤوس الأوروبية على ملعب دراغاو الشهير في بورتو.

وسيحصل كلّ فريق على ستة آلاف تذكرة.

