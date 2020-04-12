نجم بايرن يتوقّع عدم استكمال دوري أبطال أوروبا

ويجتاح وباء كورونا أجزاء كبيرة من العالم حيث أصيب به قرابة االمليون و800 ألف شخص وذهب ضحيته أكثر من 109 آلاف شخص وتسبب في شلل تام للنشاط الرياضي حول العالم حيث توقفت كل البطولات المحلية والدولية في كل الرياضات.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي عن تأجيل منافسات دوري أبطال زوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلى أجل غير مسمى.

لكن الظهير الأيسر لبطل العالم منتخب فرنسا لوكاس هرنانديز يرى أنه من المستحيل إنهاء النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا حيث قال: "سيكون من الصعب إنهاء البطولة بسبب الأوضاع الحالية، فلا يمكن تأمين الجميع من هذا الفيروس".

وتابع: "لن يقبل أي لاعب السفر إلى بلدان كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا لأنها مخاطرة كبيرة".

وأضاف: "في الواقع لن نتمكن من إنهاء هذه النسخة خاصة مع المطالبة بإنهاء الدوريات المحلية، كما أن التدريبات لا تسير على ما يرام وبالطريقة الطبيعية، والظروف المحيطة باللعبة خاصة جداً".

سمح للأندية في الدوري الألماني باستئناف تدريب الفريق الأول ، وإن كان ذلك مع قيود صارمة على عدد اللاعبين الذين تم تجميعهم في المرة الواحدة.

وعاد بايرن ميونيخ للتدريبات ولكن مع قيود صارمة وضمن مجموعات صغيرة ابتداء من يوم الإثنين الماضي

وأوضح هيرنانديز "القيدو صارمة للغاية، نحن في مجموعات صغيرة من أربعة أفراد، نتدرب في أوقات مختلفة لتجنب الاتصال، كما يتم ترتيب غرف تغيير الملابس بشكل مختلف، نحن لا نتمرن في نفس الملاعب، وبمجرد أن ننتهي، نذهب ونستحم ونأكل في المنزل بسرعة".