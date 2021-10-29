ناغلسمان يعود لدكة بدلاء بايرن ميونيخ الثلاثاء



وقال ناغلسمان في مؤتمر عبر الفيديو الجمعة: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سأكون على مقاعد البدلاء".



وأصيب ناغلسمان بفيروس كورونا عشية مواجهة بنفيكا في لشبونة في الجولة الثالثة الأسبوع قبل الماضي، وتعيَّن عليه عزل نفسه لمدة 14 يومًا بموجب اللوائح المعمول بها ولن يكون قادرًا على استئناف نشاطه الطبيعي إلا إذا كانت نتيجة اختباره سلبية.



ويملك بايرن ميونيخ، متصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات، التأهل إلى ثمن النهائي الثلاثاء في حالة الفوز على بنفيكا.



في غيابه، فاز بايرن ميونيخ على مضيفه بنفيكا (4-صفر) في المسابقة القارية العريقة وهوفنهايم في الدوري (4-صفر أيضا) في الدوري المحلي، ومني بخسارة مذلة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (صفر-5) في مسابقة الكأس المحلية الأربعاء، وسيستمر غيابه في المباراة المقبلة ضد مضيفه أونيون برلين السبت ضمن الدوري المحلي.



وعلق ناغلسمان على الخسارة التاريخية أمام مونشنغلادباخ قائلاً: "يجب ألا يحدث ذلك مرة أخرى لأنه مؤلم، الأربعاء (في مونشنغلادباخ)، عشنا تجربة سنستخلص منها الدروس".



وأضاف المدرب الشاب (34 عاماً): "من الصعب تخطي ما حصل، لكن هذا ما نريد القيام به يوم السبت، ثم نواصل رحلتنا في دوري الأبطال".