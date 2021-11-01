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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

ناغلسلمان متمسك بأمل قيادة بايرن ميونيخ من دكة البدلاء

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قال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ اليوم الإثنين إنه كان واثقاً من عودته لمقاعد البدلاء خلال مواجهة بنفيكا في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء بعد غياب أسبوعين لإصابته بكوفيد-19.

Reuters


وغاب ناغلسمان عن الانتصار 4-صفر على بنفيكا في البرتغال قبل أسبوعين وكذلك مباريات دوري وكأس ألمانيا، لكنه أعلن جاهزيته لقيادة الفريق في مواجهة الغد في ميونيخ.  

وقال في مؤتمر صحفي افتراضي من منزله: "لازلت تشعر أنّه يوجد شيء ما في جسمك لكن هذا طبيعي، أشعر بأنني على ما يرام وأعتقد وأتمنى أن تكون نتيجة اختبار الغد سلبية وأحضر المباراة".

وتابع: "يوجد مصير في الحياة أسوأ بكثير من البقاء في المنزل لمدة 14 يوماً، بالطبع هذا أمر غير معتاد بالنسبة لي وأريد العمل مع اللاعبين والجلوس على مقاعد البدلاء. أتمنى أن يحدث ذلك غداً".  

ويتصدر بايرن ميونيخ، الذي خسر مباراة واحدة خلال غياب ناغلسمان وكانت بنتيجة ثقيلة للغاية 5-صفر أمام بروسيا مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا، مجموعته في دوري الأبطال وسيتأهل للأدوار الإقصائية في حال فوزه على النادي البرتغالي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.  

ويملك بايرن تسع نقاط من ثلاث مباريات، وسجل 12 هدفا دون أن تهتز شباكه، ويحتل بنفيكا المركز الثاني بأربع نقاط، ويأتي برشلونة في المركز الثالث بثلاث نقاط ثم دينامو كييف في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.  

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان
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