ميلان في امتحان صعب أمام توتنهام في دوري الأبطال

ويأمل مدرب النادي اللومباردي ستيفانو بيولي في فك نحس الفريق في الدور ثمن النهائي في موسمي 2012-2013 على يد برشلونة و2013-2014 على يد أتليتيكو مدريد، فضلا عن إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة بعد تراجع نتائجه في الآونة الأخيرة.

وفشل ميلان في تحقيق الفوز في سبع مباريات متتالية في مختلف المسابقات خرج خلالها من ثمن نهائي الكأس المحلية وخسر الكأس السوبر المحلية أيضا وتراجع الى المركز الخامس في الدوري بعدما كان مطاردا مباشرا لنابولي المغرد في الصدارة.

واستعاد ميلان نغمة الانتصارات الجمعة عندما تغلب على تورينو بصعوبة 1-صفر في الدوري، ويريد بيولي أن يكون هذا الفوز نقطة تحول بعد هزيمتين في دربي ميلان وخسارتين مذلتين في الدوري أمام لاتسيو وساسولو.

وقال بيولي إن فوز يوم الجمعة يجب أن ينظر إليه على أنه "ولادة جديدة" لأنه أنهى سلسلة لم تبعد ميلان عن الدفاع عن لقبه بل جعلته في صراع حقيقي على حجز مكان في مسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال لشبكة "دازون" للبث التدفقي "نحن بحاجة إلى الاستمرار، اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيكون نهاية جيدة في هذه المرحلة، لكننا بحاجة إلى أن نكون أكثر اتساقًا".

وأفاد مراسل beIN SPORTS اليوم الاثنين أن الجزائري إسماعيل بن ناصر غاب عن بداية تدريبات ميلان استعداداً لمباراة توتنهام.

ويأمل ميلان في استغلال المعنويات المهزوزة لتوتنهام الذي مني بخسارة مذلة أمام ليستر سيتي 1-4 في الدوري السبت.

ولن يكون فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، وصيف بطل نسخة عام 2019 بقيادة بوكيتينو، لقمة سائغة في ظل ترسانته الهجومية القوية بقيادة هدافه التاريخي هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين.