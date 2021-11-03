موعد وكيفية مشاهدة مباراة ليفربول أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بث مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء.

وتمثل مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لإمكانية تأهل ليفربول في حال فوزه إلى الدور ثمن النهائي، أما أتلتيكو فدوره يريد تعويض خسارته ذهاباً والإبقاء على حظوظه.

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد سيكون اليوم الأربعاء في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر في الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

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ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

أرقام:

● سجل ليفربول فوزه الأول على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في الجولة الثالثة (3-2 في واندا متروبوليتانو)، بعد أن تعادل مرتين وخسر مثلهما في المواجهات الـ4 الأولى في المسابقة.

● لم يخسر أتلتيكو مدريد في مباراتيه السابقتين أمام ليفربول على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا (فاز1 تعادل1) بما في ذلك الفوز 3-2 في دور الـ16 في رحلته الأخيرة هناك في مارس 2020.

● فاز ليفربول في مباراتين فقط من أصل 13 مباراة على أرضه ضد منافسين إسبان في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا (تعادل6 خسر5)، وإحدى المبارتين التي فاز بهما كان تحت قيادة يورغن كلوب 4-0 على برشلونة في مايو 2019.

● خسر أتلتيكو مدريد مرة واحدة فقط في آخر 6 رحلات خارج أرضه لمواجهة خصوم إنكليز في المسابقات الأوروبية (ف3 ت2)، ولكن هذه الهزيمة جاءت في آخر مباراة خارج أرضه في إنكلترا - هزيمة 2-0 أمام تشيلسي في دور الـ16 الموسم الماضي .

● خسر ليفربول اثنتين فقط من 22 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورغن كلوب (ف15 ت5)، ولكن واحدة منها جاءت ضد أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني ، حيث خسر 3-2 في دور الـ16 في 2019-20.

● فاز أتلتيكو مدريد في آخر مباراتين خارج أرضه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويتطلع إلى الفوز بـ3 مباريات على التوالي في المسابقة للمرة الثانية فقط تحت قيادة دييغو سيميوني (ثلاث مرات سابقًا بين 2015 و 2016 ).

● جيمس ميلنر (12) يتعادل حاليًا مع ستيفن جيرارد في تمريراته الحاسمة في دوري أبطال أوروبا لليفربول. زميله في الفريق روبرتو فيرمينو (11) يقع أيضًا في نطاق الرقم القياسي للفريق، بينما يتواجد ترينت ألكسندر أرنولد (7) ضمن الخمسة الأوائل.

● سجل لويس سواريز هدفًا واحدًا فقط في تسع مباريات في دوري أبطال أوروبا لصالح أتلتيكو مدريد، بمتوسط هدف كل 650 دقيقة. جاء هدفه الوحيد مع أتلتيكو في المسابقة حتى الآن من ركلة جزاء، وآخر هدف من لعب مفتوح كان مع برشلونة في أغسطس 2020 (ضد بايرن ميونيخ).

● سجل محمد صلاح 13 هدفاً في 20 مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد. إن سجل في هذه المباراة فيتساوى مع ستيفن جيرارد (!4) وجد الشباك في هذه المباراة كأفضل هداف للريدز على الإطلاق في كأس أوروبا / دوري أبطال أوروبا على أرضهم.

● بما في ذلك الوقت الإضافي، تم تسجيل 7 من الأهداف الـ9 الأخيرة لأتلتيكو مدريد خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا في الدقيقة 84 أو بعدها. يتضمن ذلك 3 أهداف في الوقت الإضافي في آنفيلد في مارس 2020 ، بينما كان آخر هدف خارج أرضه في المسابقة هو الذي فاز به في الدقيقة 97 من ركلة جزاء لويس سواريز ضد ميلان.