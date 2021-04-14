English
العربية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا بث مباشر على beIN SPORTS

من قبل

لا تفوتوا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصرياً عبر قنواتنا.

AFP

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر سيتي ودورتموند في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية.

وتمثل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة والفوز غير المطمئن (2-1) الذي حققه لاعبو بيب غوارديولا على ملعب الاتحاد في مانشستر ذهاب هذا الدور، ما يعد بدراما كروية في الإياب.

مباراة مانشستر سيتي ودورتموند - مباشر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ودورتموند سيكون اليوم الأربعاء في الرابع عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر سيتي ودورتموند بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي ودورتموند  أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

دوري أبطال أوروبا بوروسيا دورتموند بيب غوارديولا مانشستر سيتي بث مباشر كيفين دي بروين
السابق موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال
اقرأ
موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا بث مباشر على beIN SPORTS
التالي ما هو مستقبل فليك بعد خروج باي
اقرأ
ما هو مستقبل فليك بعد خروج بايرن ميونيخ؟

آخر الأحداث

>