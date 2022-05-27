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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد

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مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا متاحة يوم السبت في بث مباشر حصرياً عبر beIN SPORTS.

beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وريال مدريد

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة ريال مدريد وليفربول نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS غدًا السبت نظراً لقيمة وعراقة الفريقين ورغبتهما للظفر بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية.

مباراة ليفربول وريال مدريد - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ليفربول وريال مدريد السبت على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وليفربول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.
 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول بث مباشر مباشر
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