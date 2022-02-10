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جدول موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021 - 2022 (دورة الستة عشر)
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موعد مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا
وبعدما اكتملت الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر دعونا نتعرف على موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستشهد نهائيات قبل الآوان بين كبار القارة.
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موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 (دور الستة عشر)
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الفريق صاحب الأرض في مواجهة الذهاب
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الفريق صاحب الأرض في مواجهة العودة
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موعد المباريات
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باريس سان جيرمان الفرنسي
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ريال مدريد الإسباني
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15 شباط - فبراير
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سبورتينغ لشبونة البرتغالي
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مانشستر سيتي الإنكليزي
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15 شباط - فبراير
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سالزبورغ النمسوي
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بايرن ميونيخ الألماني
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16 شباط - فبراير
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إنتر الإيطالي
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ليفربول الإنكليزي
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16 شباط - فبراير
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تشيلسي الإنكليزي
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ليل الفرنسي
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22 شباط - فبراير
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فياريال الإسباني
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يوفنتوس الإيطالي
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22 شباط - فبراير
16 أذار - مارس
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بنفيكا البرتغالي
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أياكس الهولندي
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23 شباط - فبراير
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أتلتيكو مدريد الإسباني
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مانشستر يونايتد الإنكليزي
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23 شباط - فبراير
ونجحت ثلاثة أندية فقط في جمع العلامة الكاملة مع نهاية دور المجموعات وهي ليفربول وأياكس وبايرن ميونيخ.
وانضم إليها كمصدرين كل من مانشستر سيتي وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليل ويوفنتوس.
ومنح أبطال المجموعات أفضلية خوض مباريات العودة على أرضهم.