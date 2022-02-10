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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021 - 2022

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تعرّف على موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأسماء الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر من البطولة الأكبر على مستوى الأندية.

Reuters


وبعدما اكتملت الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر دعونا نتعرف على موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستشهد نهائيات قبل الآوان بين كبار القارة.

ترتيب المجموعات في دوري أبطال أوروبا

 

موعد مباريات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا
 

موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022 (دور الستة عشر)

الفريق صاحب الأرض في مواجهة الذهاب

الفريق صاحب الأرض في مواجهة العودة

موعد المباريات

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني

15 شباط - فبراير
9 أذار - مارس

سبورتينغ لشبونة البرتغالي

مانشستر سيتي الإنكليزي

15 شباط - فبراير
9 أذار - مارس

سالزبورغ النمسوي

بايرن ميونيخ الألماني

16 شباط - فبراير
8 أذار - مارس

إنتر الإيطالي

ليفربول الإنكليزي

16 شباط - فبراير
8 أذار - مارس

تشيلسي الإنكليزي

ليل الفرنسي

22 شباط - فبراير
16 أذار - مارس

فياريال الإسباني

يوفنتوس الإيطالي

22 شباط - فبراير

16 أذار - مارس

بنفيكا البرتغالي

أياكس الهولندي

23 شباط - فبراير
15 أذار - مارس

أتلتيكو مدريد الإسباني

مانشستر يونايتد الإنكليزي

23 شباط - فبراير
15 أذار - مارس

 

ونجحت ثلاثة أندية فقط في جمع العلامة الكاملة مع نهاية دور المجموعات وهي ليفربول وأياكس وبايرن ميونيخ. 

وانضم إليها كمصدرين كل من مانشستر سيتي وريال مدريد ومانشستر يونايتد وليل ويوفنتوس.

ومنح أبطال المجموعات أفضلية خوض مباريات العودة على أرضهم.

 

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