موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة - بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

كيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة تعتبر من أهم مباريات اليوم الأربعاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS

إذ يبحث برشلونة عن مكان "طبيعي" له في الدور الثاني، لكنّه سيتعيّن عليها تجاوز عقبة العملاق البافاري المتصدر بـ 15 نقطة والذي حسم مسبقًا تأهله والصدارة.

وتبدو المهمة كبيرة أمام مدرب برشلونة الجديد تشافي، في ظل معاناة النادي هذا الموسم وآخرها الخسارة أمام ريال بيتيس صفر-1 في الدوري الإسباني السبت، حيث سيواجه فريقاً منتشياً بفوزه على وصيفه بوروسيا دورتموند 3-2 في الدوري الألماني السبت، فضلاً عن تألقه أوروبيا بتسجيله 19 هدفًا وتلقيه ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات.

ويكفي النادي الكتالوني الذي يملك 7 نقاط في المركز الثاني التعادل في حال خسارة أو تعادل بنفيكا الثالث بـ 5 نقاط أمام دينامو كييف الأوكراني متذيّل ترتيب المجموعة في المواجهة الأخرى.

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة هو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة؟

مباراة بايرن ميونخ ضد برشلونة ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.



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