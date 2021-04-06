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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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نهائيات منتظرة قبل الأوان وقمم لاهبة بانتظارنا، فدعونا نتعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

AFP

تعد معرفة مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذه المباريات من أكثر المواضيع أهمية لمن يرغب في متابعتها من خلال البث المباشر سواء عبر خدمة beIN CONNECT أو البث التلفزيوني لقنواتنا.

ويمكنكم التعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا من خلال هذا الجدول علماً أنّ أي تغيير في القنوات الناقلة سيتم الحديث عنه تباعاً.

ويتضمن جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا إضافة أسماء الزملاء المعلقين.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلةوأسماء المعلقين

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا والبث المباشر والقنوات الناقلة

القناة الناقلة

ذهاب ربع النهائي

الفريق الأول

الفريق الثاني

المباراة بتعليق

beIN SPORTS 2 Premium

الثلاثاء في السادس من أبريل (10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)

مانشستر سيتي

بوروسيا دورتموند

حفيظ دراجي

 beIN SPORTS 1 Premium

الثلاثاء في السادس من أبريل (10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)

ريال مدريد

ليفربول

عصام الشوالي

beIN SPORTS 2 Premium

 الأربعاء في السابع من أبريل (10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)

بورتو

تشيلسي

رؤوف خليف

 beIN SPORTS 1 Premium

الأربعاء في السابع من أبريل (10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)

بايرن ميونيخ

باريس سان جيرمان

جواد بده

 

وستلعب مباريات الذهاب من ربع النهائي بين السادس ,والسابع من نيسان/أبريل القادم على أن تكون مواجهات الإياب بين الثالث عشر والرابع عشر من ذات الشهر، وسيلعب ذهاب نصف النهائي في 27 و 28 أبريل، والإياب في 4 و 5 مايو أما النهائي فسيكون  يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأولمبي ، اسطنبول ، تركيا.

وستجري مباريات الذهاب على أرض الفريق الأول علماً أنّ التواريخ بين "(6 و 7) و (13 و(14) أبريل.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مباريات قوية جداً أبزرها بين ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

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