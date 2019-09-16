مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند على أرض الأخير فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل برشلونة أن يفتتح مبارياته في المسابقة العصية عليه في المواسم الأربعة الأخيرة بأفضل طريقة من بوابة منافسه العنيد بوروسيا دورتموند، خاصة بعد أن توقفت حدوده عند نصف النهائي الموسم الفائت.



مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند يسبقها البث المباشر على HD3 لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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